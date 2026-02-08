Teška prometna nesreća u Zagorju: Četvero ljudi ozlijeđeno, među njima i djeca

U mjestu Ciglenica Zagorska se jučer u 9.40 dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđene četiri osobe, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne ozljede, piše PU krapinsko-zagorska.

Do prometne nesreće došlo je kada je 39-godišnja hrvatska državljanka, upravljajući osobnim automobilom iz smjera Mirkovca u smjeru Švaljkovca, brzinu kretanja vozila nije prilagodila prometnoj situaciji na cesti. Zbog neprilagođene brzine nije uspjela zaustaviti vozilo, te je udarila u automobil kojim je ispred nje upravljao 81-godišnji hrvatski državljanin.

Naime, 81-godišnjak je u tom trenutku smanjivao brzinu kretanja vozila zbog namjere skretanja ulijevo, no vozačica koja se kretala iza njega nije uspjela reagirati na vrijeme. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela osobnog automobila kojim je upravljala 39-godišnjakinja u stražnji dio osobnog automobila 81-godišnjeg vozača.

Djeca prevezena u Klaićevu

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe. Vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Zabok prevezeni su 81-godišnji vozač i 39-godišnja vozačica, dok su putnici iz vozila 39-godišnjakinje, djeca u dobi od 10 i 14 godina, prevezeni u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

U prometnoj nesreći 39-godišnja vozačica, kao i putnici iz njezinog vozila, djeca stara 10 i 14 godina, zadobili su lakše tjelesne ozljede. Teške tjelesne ozljede zadobio je 81-godišnji vozač.

Očevid na mjestu događaja obavili su policajci, a okolnosti prometne nesreće bit će utvrđene daljnjim kriminalističkim istraživanjem.

