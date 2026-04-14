Strava u Rijeci: Žena (39) preminula u stanu, policija privela muškarca

Žena (39) preminula je u nedjelju poslijepodne u stanu u Rijeci nakon što joj je pozlilo dok je konzumirala drogu.

Primorsko-goranska policija izvijestila je da su na kriminalističko istraživanje priveli muškarca (39) kojeg sumnjiče da je preminuloj dao amfetamin kojeg je uzela prije smrti.

Predan pritvorskom nadzorniku

Točan uzrok smrti utvrdit će obdukcija.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzornik, dodaje policija.

