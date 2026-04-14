FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JE LI MOGUĆE?

Prijeti joj do 19.900 eura kazne! Nasred ceste u Međimurju uzela baklju i napravila kaos

×
Foto: Shutterstock/ilustracija

14.4.2026.
10:42
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Djevojci (26) iz Međimurja prijeti žestoka kazna nakon što je prošli tjedan izazvala požar nasred ceste u Donjem Vidovcu. 

Sve je počelo prošle srijede oko 23 sata, nakon što je po sredini kolnika razlila zapaljivu tekućinu u obliku broja 26. 

Zatim je uzela improviziranu baklju, zapalila tekućinu i izazvala buktinju. Srećom, nije bilo ozlijeđenih niti je nakon njezinog "performansa" nastala materijalna šteta. 

Portal 24sata navodi da je bila riječ o proslavi rođendana, a slavljenica je snimku objavila na društvenim mrežama. 

"Hvala svima na čestitkama. Svima želim sve naj bolje i da budite sretni. Da okrenete novi list kao Ja!! I da nikad ne odustanite makar bilo ne savršeno, ali ako Vas nešto veseli, ispunjava samo naprijed život nema reprizu", napisala je 26-godišjakinja. 

Visoka kazna 

Međimurska policija javlja da će protiv 26-godišnjakinje biti podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara.

Podsjetimo, Zakonom o zaštiti od požara za osobu koja namjerno izazove požar predviđena je novčana kazna u rasponu od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila kamikazu sa zebre u Splitu

MeđimurjePolicijaPožar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike