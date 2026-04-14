Prijeti joj do 19.900 eura kazne! Nasred ceste u Međimurju uzela baklju i napravila kaos

Djevojci (26) iz Međimurja prijeti žestoka kazna nakon što je prošli tjedan izazvala požar nasred ceste u Donjem Vidovcu.

Sve je počelo prošle srijede oko 23 sata, nakon što je po sredini kolnika razlila zapaljivu tekućinu u obliku broja 26.

Zatim je uzela improviziranu baklju, zapalila tekućinu i izazvala buktinju. Srećom, nije bilo ozlijeđenih niti je nakon njezinog "performansa" nastala materijalna šteta.

Portal 24sata navodi da je bila riječ o proslavi rođendana, a slavljenica je snimku objavila na društvenim mrežama.

"Hvala svima na čestitkama. Svima želim sve naj bolje i da budite sretni. Da okrenete novi list kao Ja!! I da nikad ne odustanite makar bilo ne savršeno, ali ako Vas nešto veseli, ispunjava samo naprijed život nema reprizu", napisala je 26-godišjakinja.

Visoka kazna

Međimurska policija javlja da će protiv 26-godišnjakinje biti podnesen optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara.

Podsjetimo, Zakonom o zaštiti od požara za osobu koja namjerno izazove požar predviđena je novčana kazna u rasponu od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

