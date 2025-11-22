FREEMAIL
freemail
STRAVIČNO /

Strašni prizori u Novom Zagrebu: Ovo je ostalo od automobila, vozač zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice

Strašni prizori u Novom Zagrebu: Ovo je ostalo od automobila, vozač zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice
Foto: Screenshot DVD Stupnik

Liječnička pomoć pružena mu je u KBC Sestre milosrdnice, ali kvalifikacija ozljeda još uvijek nije poznata

22.11.2025.
17:01
Jakov Sedlar
Screenshot DVD Stupnik
Noćas oko 1 sat u Stupničkobreškoj ulici u Stupničkom Obrežu u Novom Zagrebu, dogodila se teška prometna nesreća.

Fotografije automobila koje je objavio DVD Stupnik izgledaju zastrašujuće.

Doznaje se da je u nesreći sudjelovao 38-godišnjak koji je krećući se smjerom prema sjeveru, nije zadržao vozilo u sredini prometne trake. Umjesto toga, prešao je ulijevo prema zapadnom rubu kolnika te sletio s ceste.

Prednjim dijelom vozila naletio je na betonski cijevni kanal, nakon čega je automobil odbačen na suprotnu stranu, što je rezultiralo prevrtanjem vozila. DVD Stupnik je na intervenciju izašao sa šest vatrogasaca i dva vozila. 

Liječnička pomoć pružena mu je u KBC Sestre milosrdnice, ali kvalifikacija ozljeda još uvijek nije poznata.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg i vjetar napravili probleme po Hrvatskoj: Na Klisu palo stablo, u Rijeci otpuhan adventski šator

Novi ZagrebPrometna NesrećaVatrogasciOzljede
STRAVIČNO /
Strašni prizori u Novom Zagrebu: Ovo je ostalo od automobila, vozač zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice