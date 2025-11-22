Strašni prizori u Novom Zagrebu: Ovo je ostalo od automobila, vozač zbrinut u KBC-u Sestre milosrdnice

Noćas oko 1 sat u Stupničkobreškoj ulici u Stupničkom Obrežu u Novom Zagrebu, dogodila se teška prometna nesreća.

Fotografije automobila koje je objavio DVD Stupnik izgledaju zastrašujuće.

Doznaje se da je u nesreći sudjelovao 38-godišnjak koji je krećući se smjerom prema sjeveru, nije zadržao vozilo u sredini prometne trake. Umjesto toga, prešao je ulijevo prema zapadnom rubu kolnika te sletio s ceste.

Prednjim dijelom vozila naletio je na betonski cijevni kanal, nakon čega je automobil odbačen na suprotnu stranu, što je rezultiralo prevrtanjem vozila. DVD Stupnik je na intervenciju izašao sa šest vatrogasaca i dva vozila.

Liječnička pomoć pružena mu je u KBC Sestre milosrdnice, ali kvalifikacija ozljeda još uvijek nije poznata.

