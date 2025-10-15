UŽAS /

Strašna nesreća na istoku Hrvatske: Pet osoba prevezeno u bolnicu

Strašna nesreća na istoku Hrvatske: Pet osoba prevezeno u bolnicu
×
Foto: Rtl

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više informacija

15.10.2025.
19:15
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne u Novom Topolju kod Slavonskog Broda, javlja PU brodsko-posavska.

Osobno vozilo je sletjelo s kolnika, a u nesreći je ozlijeđeno pet osoba te su prevezene u bolnicu. Operativno-komunikacijski centar zaprimio je dojavu o nesreći u 16.10 sati.

Na mjesto događaja odmah su upućena vozila hitne pomoći i policijski službenici. Prema navodima policije, jedan vozač i četiri putnika prevezeni su u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu na pružanje liječničke pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Split u šoku zbog napada na Bačvicama: 'Oni su molili mlade da prestanu tući starca?! Grozno':

Prometna NesrećaSlavonski BrodNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS /
Strašna nesreća na istoku Hrvatske: Pet osoba prevezeno u bolnicu