Strašna nesreća na istoku Hrvatske: Pet osoba prevezeno u bolnicu

Teška prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne u Novom Topolju kod Slavonskog Broda, javlja PU brodsko-posavska.

Osobno vozilo je sletjelo s kolnika, a u nesreći je ozlijeđeno pet osoba te su prevezene u bolnicu. Operativno-komunikacijski centar zaprimio je dojavu o nesreći u 16.10 sati.

Na mjesto događaja odmah su upućena vozila hitne pomoći i policijski službenici. Prema navodima policije, jedan vozač i četiri putnika prevezeni su u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu na pružanje liječničke pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: Split u šoku zbog napada na Bačvicama: 'Oni su molili mlade da prestanu tući starca?! Grozno':