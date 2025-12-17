Šok u Dalmaciji: Brazilka vodila mrežu prostitucije i ucjenjivala klijente, objavljeni detalji

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je državljanku Brazila (rođenu 1997. godine) zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela povezanih s prostitucijom i iznudom, nakon kaznene prijave PU splitsko-dalmatinske, Službe organiziranog kriminaliteta.

Prema priopćenju državnog odvjetništva, osumnjičenica se tereti za pet kaznenih djela prostitucije iz članka 157. stavka 1. Kaznenog zakona te jedno kazneno djelo iznude iz članka 243. stavka 3., sve u vezi s člankom 51. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je tijekom rujna i listopada 2025. godine, na području Republike Hrvatske, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, vrbovala državljanke Brazila kako bi u njezinoj organizaciji pružale seksualne usluge za novac. Osumnjičenica je, prema navodima, dogovarala susrete s klijentima te organizirala pružanje seksualnih usluga u iznajmljenom stanu na području Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon što bi žene pružile seksualne usluge i naplatile ih, zarađeni novac dijelio se između njih i osumnjičenice.

Osumnjičena za iznudu

Državno odvjetništvo navodi i da se osumnjičenicu tereti za iznudu jednog od klijenata. Zajedno s više zasad nepoznatih muškaraca, navodno je prijetila klijentu koji je koristio seksualne usluge, a koji je prethodno bio potajno sniman kamerama postavljenima u stanu. Od njega su zatražili uplatu novca putem bonova, uz prijetnje da će doći na njegovu kućnu adresu ako to ne učini.

U strahu je klijent uplatio traženi iznos, no nakon toga su mu zaprijetili smrću i zatražili dodatni novac. Tada je slučaj prijavio policiji.

Nakon ispitivanja osumnjičenice, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te mogućnosti ponavljanja kaznenih djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i osumnjičenici odredio istražni zatvor na temelju zakonskih osnova predviđenih Zakonom o kaznenom postupku.

Kazneni postupak se nastavlja.

