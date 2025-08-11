Prizori užasa vatrenog plamena dugog tri kilometra. Buktinja stigla blizu magistrale: 'Šteta je velika'

Požar koji je noćas izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, dug je oko tri kilometra, nepristupačan teren otežava gašenje, no kuće i stambeni objekti su obranjeni. Iako je situacija nešto bolja nego jutros, širi se na istočnom dijelu iznad Kruga prema Malom Ratu.

Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da gore trava, makija, nisko raslinje i borova šuma.

"Prema dostupni informacijama izgorio je jedan nenastanjeni objekt, ali vatrogasci su uspjeli obraniti kuće i stambene objekte prema kojima je nadirao vatreni plamen dužine oko tri kilometra," rekao je u ponedjeljak Hini Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija-Dugi rat.

Vatra se spustila i blizu Jadranske magistrale, ali su vatrogasci spriječili njezino napredovanje.

Glavni vatrogasni zapovjednik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević je rekao kako je trenutačna situacija na požarištu povoljnija no u ranim jutarnjim satima, a nakon što su se u gašenje uključili kanaderi i air-tractor.

"U naselju Staro Selo, gdje je izbio požar, ima kuća i apartman koje je dio ljudi noćas napustio, a vatrogasci su zaštitili od vatre objekte u tom naselju," rekao je Kovačević. Dodao je kako je trenutačno na požarištu oko 140 vatrogasaca.

"Što se tiče stambenih objekata, u naseljima okruženima borovom šumom uspješno smo obranili većinu kuća, pa se nadamo da neće biti značajnije materijalne štete u tom segmentu. Međutim, zabilježena je velika šteta na poljoprivrednim površinama, posebice na maslinicima i smokvama, kao i u dijelu guste borove šume. Uzrok požara zasad nije poznat, a istragu će provesti policija", objasnio je Kovačević za Slobodnu Dalmaciju.

Požar je, kako je izvijestila policija, izbio u 2.54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo.

Za sav promet od 6.15 zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policija na terenu preusmjerava promet i potpora je vatrogascima.