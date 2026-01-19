Prepoznajete li osobu s fotografija? Traži ga policija zbog teške krađe

Zagrebačka policija traga za nepoznatim muškarcem koji se dovodi u vezu s pokušajem teške krađe na benzinskoj postaji na Trešnjevci. Incident se dogodio u petak 15. kolovoza oko 20.15 sati na benzinskoj postaji u Novoj cesti, a kazneno djelo počinjeno je na štetu trgovačkog društva, izvijestila je policija.

U sklopu kriminalističkog istraživanja objavljena je fotografija osobe za koju se pretpostavlja da ima saznanja o ovom događaju.

Riječ je o muškarcu starom oko 40 godina, visokom približno 175 centimetara. U vrijeme počinjenja kaznenog djela bio je odjeven u svjetlije kratke hlače, tamnu majicu kratkih rukava i tamne tenisice. Na leđima je nosio ruksak, a na glavi dioptrijske naočale.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve korisne informacije o osobi s fotografije da se jave na broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr

Iz policije poručuju kako je svaka informacija važna te mole građane za suradnju.

