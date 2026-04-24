Prepoznajete li osobu s fotografija? Policija ga traži zbog prijevare i krivotvorenja

PU zagrebačka je priopćila da je u petak, 11. srpnja i ponedjeljak 14. srpnja 2025. godine na području Dugog Sela nepoznati muškarac počinio kazneno djelo prijevare i kazneno djelo krivotvorenja isprave. Stoga mole pomoć u identifikaciji počinitelja.

Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima.

Foto: PU zagrebačka

Radi se o muškoj osobi starosti oko 50 godina, visine oko 180 cm, slabije tjelesne građe, pogrbljenog hoda, kratke kose tamne boje sa zaliscima. Bio je odjeven u majicu kratkih rukava sive boje, hlače sa našivenim džepovima na nogavicama tamnije boje i crne tenisice.

"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected]", javlja policija.