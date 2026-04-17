Policija traži svjedoke teške nesreće u Zagrebu: Dvoje ozlijeđenih u sudaru četiri auta

Zagrebačka policija uputila je apel građanima u potrazi za svjedocima jučerašnje nesreće na Aleji Bologne u kojoj su ozlijeđene dvije osobe.

Kako bi se utvrdile okolnosti nesreće, u kojoj su sudjelovala četiri automobila, policija moli svjedoke da joj se jave na telefonski broj 01/6530-870 ili da nazovu 192.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nesreća se dogodila na križanju s Ulicom Dubravica u popodnevnim satima u četvrtak.

Ozlijeđeni us prevezeni u bolnice - jedan u KBC Zagreb, a drugi u KBC Sestre Milosrdnice.

Na fotografijama se vidi šteta koja je nastala na vozilima. Neka su potpuno smrskana.

