Jeste li je vidjeli? Policija traga za nestalom Anom (16)

Policija je pokrenula potragu za 16-godišnjom Anom Bašić, čiji je nestanak prijavljen 28. travnja na području Daruvara. Djevojka se udaljila u nepoznatom smjeru, a slučaj vodi Policijska uprava požeško-slavonska.

Ana je rođena 2010. godine u Sisku, hrvatska je državljanka. Ima prijavljeno prebivalište u Majuru, dok trenutačno boravi u Lipiku. U vrijeme nestanka na sebi je imala crnu duksericu, crnu jaknu i donji dio trenirke iste boje, uz plave Adidas tenisice. Visoka je oko 168 centimetara, vitke je tjelesne građe, ravne smeđe-crne kose i zelenih očiju.

Iz policije apeliraju na građane da, ako raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku djevojke, o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice Nestali.hr.

