Objavljeni detalji tragedije kod Rijeke: Vozača je potez koštao života

Policija je objavila detalje očevida jučerašnjeg nesreće koja se dogodila na području Kukuljanova u kojoj je poginulo 66-godišnji vozač osobnog auta.

"Prema dosad utvrđenom, vozač je upravljao osobnim vozilom riječkih registracijskih oznaka iz smjera Čavli prema Kukuljanovu te je prešao na suprotnu stranu kolnika i udario u tegljač bjelovarskih registracijskih oznaka s priključnim vozilom, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 38-godišnji vozač.

Od siline udara osobno vozilo je odbačeno, dok se teretno vozilo s priključnim vozilom zaustavilo izvan kolničke trake, na zelenoj površini. Vozač osobnog vozila je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja", kažu iz PU primorsko goranske.

Istraga ide dalje

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice, a tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Rijeka radi provođenja obdukcije.

Zbog obavljanja očevida dionica županijske ceste ŽC 5205 bila je zatvorena za promet od 19.35 do 23.30 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.

