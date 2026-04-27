Pijan sjeo za volan pa završio u zidu: Mladić na jugu Hrvatske to je jako požalio

S više od jednog promila alkohola u krvi 26-godišnji mladić sjeo za volan i u jednom trenutku skrenuo je u desno te izgubio kontrolu nad vožnjom u Dubrovniku.

Sve se dogodilo jutros oko 3.25 sati, u Ulici maestra Đela Jusića. Vozač je prednjim kotačima udario u metalne stupove ograde te ih oštetio u dužini od dva metra.

Kako je potvrdila policija, nakon toga je vozilom udario u zid.

Na sreću, nitko pritom nije ozlijeđen. Kako je objavio Dubrovački dnevnik, policija mu je izdala prekršajni nalog te mu je oduzeta vozačka dozvola. Nakon policijskog postupanja vozač je pušten kući.

