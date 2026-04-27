USRED NOĆI

Pijan sjeo za volan pa završio u zidu: Mladić na jugu Hrvatske to je jako požalio

Foto: Dubrovački dnevnik

Dvadesetšestogodišnjak imao je više od jednog promila alkohola u krvi

27.4.2026.
8:19
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dubrovački dnevnik
S više od jednog promila alkohola u krvi 26-godišnji mladić sjeo za volan i u jednom trenutku skrenuo je u desno te izgubio kontrolu nad vožnjom u Dubrovniku.

Sve se dogodilo jutros oko 3.25 sati, u Ulici maestra Đela Jusića. Vozač je prednjim kotačima udario u metalne stupove ograde te ih oštetio u dužini od dva metra.

Kako je potvrdila policija, nakon toga je vozilom udario u zid.

Na sreću, nitko pritom nije ozlijeđen. Kako je objavio Dubrovački dnevnik, policija mu je izdala prekršajni nalog te mu je oduzeta vozačka dozvola. Nakon policijskog postupanja vozač je pušten kući.

DubrovnikPrometna NesrećaPijan Vozio
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
