Indijac pao u Slavoniji, nevjerojatno je što je radio: Trajalo je više od dvije godine

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad državljaninom Indije (38) kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela Krivotvorenje isprave i Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje.

Sumnjiči ga se da je od 1. siječnja 2023. pa sve do 10. rujna 2025. godine sačinio i pribavio te u svoje mobilne telefonske uređaje pohranio veći broj krivotvorenih dozvola za boravak i rad sa zaglavljima, pečatima i potpisima Policijske uprave požeško-slavonske i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dozvolu za boravak i rad sa zaglavljem nepostojeće ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te krivotvorene ugovore o radu za nepalske državljane sačinjene na temelju krivotvorenih dozvola za boravak i rad.

Predan pritvorskom nadzorniku

Isto tako, sumnjiči se da je s s ciljem izrade krivotvorenih dozvola za boravak i rad pohranio preslike pečata s potpisima odgovornih osoba više policijskih uprava kao i preslike potpisa većeg broja osoba i ovjera raznih institucija.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

