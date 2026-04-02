FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA OBJAVILA DETALJE /

Indijac pao u Slavoniji, nevjerojatno je što je radio: Trajalo je više od dvije godine

×
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija

Osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku

2.4.2026.
9:30
danas.hr
Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad državljaninom Indije (38) kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela Krivotvorenje isprave i Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje.

Sumnjiči ga se da je od 1. siječnja 2023. pa sve do 10. rujna 2025. godine sačinio i pribavio te u svoje mobilne telefonske uređaje pohranio veći broj krivotvorenih dozvola za boravak i rad sa zaglavljima, pečatima i potpisima Policijske uprave požeško-slavonske i drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dozvolu za boravak i rad sa zaglavljem nepostojeće ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te krivotvorene ugovore o radu za nepalske državljane sačinjene na temelju krivotvorenih dozvola za boravak i rad.

Predan pritvorskom nadzorniku 

Isto tako, sumnjiči se da je s  s ciljem izrade krivotvorenih dozvola za boravak i rad pohranio preslike pečata s potpisima odgovornih osoba više policijskih uprava kao i preslike potpisa većeg broja osoba i ovjera raznih institucija.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila kamikazu sa zebre u Splitu​

PolicijaIndijacPožeško-slavonska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike