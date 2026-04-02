Tijelo bebe pronađeno u kanti za smeće: Žena ugledala uznemirujući prizor

Tijelo bebe pronađeno je u srijedu navečer u kanti za smeće u maloj njemačkoj općini Rosengarten kod Hamburga, javlja Fenix.

Jeziv prizor ugledala je prolaznica koja je odmah alarmirala policiju.

Hitne službe pojurile se u na lice mjesta, ali nažalost, liječnik je mogao samo konstatirati smrt.

Traje kriminalističko istraživanje

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti slučaja.

Forenzičari na terenu osiguravaju tragove, a tim za krizne intervencije pruža pomoć ženi koja je pronašla dijete.

