Kralj Sunce na ekranu: Koliko je serija 'Versailles' doista vjerna povijesti?

Njegov život, obilježen apsolutnom moći, sjajem i skandalima, i danas fascinira, a popularna povijesna drama 'Versailles', dostupna na platformi Voyo, oživjela je njegov svijet za novu generaciju. No, dok serija oduševljava raskošnom produkcijom i napetim spletkama, postavlja se ključno pitanje: što je u njoj istina, a što tek privlačna fikcija?

Zlatni kavez kao poprište radnje

Serija 'Versailles' gotovo je u potpunosti smještena unutar zidina dvorca u izgradnji, koji postaje metafora za rađanje samog kralja i njegove apsolutne vlasti. U stvarnosti, premda je Luj XIV. započeo pretvarati očevu lovačku kuću u palaču, Versailles nije postao službena kraljevska rezidencija i sjedište vlade sve do 1682. godine, znatno kasnije od razdoblja koje serija prikazuje. Autori su svjesno saželi desetljeća povijesti na jednu lokaciju kako bi stvorili snažniju i fokusiraniju priču, pretvarajući dvorac u ključnog lika.

Ljubavne afere i stvarni odnosi

Jedna od najintrigantnijih priča u seriji jest strastvena afera između Luja i njegove prelijepe šogorice Henriette, supruge njegova brata Philippea. Iako su u mladosti doista bili iznimno bliski i koketirali, seksualna veza smatrala bi se incestom prema tadašnjem katoličkom zakonu i vrlo je malo vjerojatna. Njihova platonska romansa bila je gotova godinama prije početka radnje serije.

S druge strane, prikaz kraljevog brata Philippea prilično je točan. Poznato je da je preferirao muškarce, a njegova dugogodišnja veza s Chevalierom de Lorraineom bila je javna tajna. Unatoč tome, ispunjavao je bračne dužnosti, a bio je poznat i po tome što je ponekad nosio žensku odjeću, istovremeno se dokazujući kao sposoban vojnik.

Mitovi, špijuni i dvorske tajne

Serija vješto koristi i neke od najpoznatijih mitova vezanih uz dvor. Priča o crnom djetetu koje je rodila kraljica Marie-Thérèse temelji se na tračevima koji su kružili desetljećima nakon navodnog događaja. Povjesničari danas vjeruju da je kraljica vjerojatno rodila nedonošče koje je ubrzo umrlo, a čija je koža zbog manjka kisika bila tamna. Serija je taj događaj spojila s drugom pričom, onom o 'Crnoj redovnici iz Moreta', za koju se vjerovalo da je Lujeva izvanbračna kći s jednom od crnih sluškinja.

Također, lik šefa osiguranja Fabiena Marchala je izmišljen, ali on predstavlja amalgamaciju stvarnih ljudi. Luj XIV. je doista bio paranoičan nakon građanskih ratova u djetinjstvu i oslanjao se na široku mrežu špijuna koja je presretala pisma i nadzirala dvorjane.

'Versailles' koristi stvarne povijesne ličnosti i događaje kao temelj na kojem gradi napetu priču punu strasti i intriga, uzimajući pritom značajne kreativne slobode. To je spektakl koji gledatelje uvlači u svijet Kralja Sunca, ali koji valja gledati sa sviješću da je povijest često bila kompleksnija, a ponekad i manje dramatična.