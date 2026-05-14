Glumački kameleon slavi rođendan: Zašto je Cate Blanchett jedna od najvećih ikona današnjice

Njezina izvanredna sposobnost transformacije i portretiranja kompleksnih likova donijela joj je status istinske glumačke ikone čija ostvarenja desetljećima pomiču granice filmske umjetnosti.

Od kraljice Elizabete do Katharine Hepburn

Smatrana jednom od najboljih izvođačica svoje generacije, Blanchett je prepoznata po svojoj svestranosti u ulogama koje sežu od blockbustera do nezavisnih filmova i kazališnih predstava. Njezina je karijera obilježena brojnim prestižnim nagradama, uključujući dva Oscara, četiri Zlatna globusa i četiri nagrade BAFTA. Međunarodnu slavu stekla je 1998. godine ulogom kraljice Elizabete I. u filmu 'Elizabeth', koja joj je donijela prvu nominaciju za Oscara.

Prvog Oscara osvojila je 2005. godine za sporednu ulogu legendarne Katharine Hepburn u filmu 'Avijatičar', čime je postala jedina glumica koja je osvojila nagradu glumeći drugu Oscarom nagrađenu glumicu. Drugi Oscar, ovoga puta za najbolju glavnu glumicu, uslijedio je 2014. za maestralnu izvedbu Jasmine French u filmu Woodyja Allena 'Plavi jasmin'. Njezina filmografija svjedoči o kameleonskoj sposobnosti, od vilenjačke kraljice Galadriel u trilogiji 'Gospodar prstenova' do jedne od šest inkarnacija Boba Dylana u filmu 'Nema me'.

Njezina dva lica na platformi Voyo

Za ljubitelje njezina rada u Hrvatskoj, dva njezina zapažena i posve različita filma, 'Carol' i 'Banditi', dostupna su na platformi Voyo, savršeno ilustrirajući njezin glumački raspon.

Film 'Carol', adaptacija romana Patricije Highsmith, priča je o zabranjenoj ljubavi između dviju žena u konzervativnom američkom društvu 1950-ih. Blanchett tumači naslovnu ulogu Carol Aird, elegantne i kompleksne žene zarobljene u braku bez ljubavi. Njezina suptilna i moćna izvedba, u kojoj svaki pogled i gesta nose duboko značenje, donijela joj je još jednu nominaciju za Oscara i status jedne od njezinih najhvaljenijih uloga.

S druge strane, u kriminalističkoj komediji 'Banditi' Blanchett pokazuje svoj komičarski talent. Glumeći uz Brucea Willisa i Billyja Boba Thorntona, utjelovila je Kate, nezadovoljnu kućanicu koja se upušta u avanturu s dvojicom pljačkaša banaka. Njezina energična i 'nesputana' izvedba unijela je srce i humor u film te joj osigurala nominaciju za Zlatni globus.

Bilo da se radi o potresnoj drami ili ležernoj komediji, Cate Blanchett uvijek iznova dokazuje zašto je njezino ime sinonim za vrhunsku glumu. Njezin rođendan idealna je prilika da se podsjetimo na njezine brojne transformacije koje su obogatile svijet filma.