VELIKA ŠTETA /

Palio otpad pa izazvao požar kod Drniša, oglasila se policija: 'Vatra zahvatila vinograd'

Palio otpad pa izazvao požar kod Drniša, oglasila se policija: 'Vatra zahvatila vinograd'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, ilustracija

U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom osumnjičenim za izazivanje požara

20.4.2026.
10:29
Dusko Jaramaz/PIXSELL, ilustracija
U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom osumnjičenim za izazivanje požara, izvijestili su iz PU šibensko-kninske. 

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 23. ožujka u mjestu Parčić, prilikom spaljivanja biljnog otpada, izazvao požar uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja vatre koja je zahvatila vinograd i maslinik u vlasništvu 62-godišnjaka", stoji u priopćenju.

Vatra progutala 3000 eura

Iz policije navode kako se materijalna šteta izazvana požarom procjenjuje na iznos od oko 3000 eura.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 56-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", dodaju iz policije.

PolicijašibenikPožarDrniš
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
