Palio otpad pa izazvao požar kod Drniša, oglasila se policija: 'Vatra zahvatila vinograd'
U Policijskoj postaji Drniš provedeno je kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom osumnjičenim za izazivanje požara, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.
"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 23. ožujka u mjestu Parčić, prilikom spaljivanja biljnog otpada, izazvao požar uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja vatre koja je zahvatila vinograd i maslinik u vlasništvu 62-godišnjaka", stoji u priopćenju.
Vatra progutala 3000 eura
Iz policije navode kako se materijalna šteta izazvana požarom procjenjuje na iznos od oko 3000 eura.
"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 56-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", dodaju iz policije.
