Mihaela je pištoljem ubio njegov bratić? U lisicama je doveden na ispitivanje

Muškarac (28) kojeg se osnovano sumnjiči da je u srpnju ove godine na ribnjaku kod Male Subotice hicima iz pištolja ubio Mihaela L. (33), u nedjelju ujutro doveden je na ispitivanje na Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Portal eMedjimurje neslužbeno doznaje da je riječ o Mihaelovom bratiću.

Osumnjičeni 28-godišnjak uhićen je u subotu ujutro nakon iznimno zahtjevnog i kompleksnog kriminalističkog istraživanja koje je trajalo mjesecima. Policija je u tom periodu obavila više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, kao i niz obavijesnih razgovora i vještačenja.

Detalji zločina

Protiv osumnjičenika će se zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva podnijeti kaznena prijava nadležnom županijskom državnom odvjetništvu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, međimurska policija 9. srpnja zaprimila je dojavu da kod ribnjaka na tlu bez svijesti leži muškarac s vidljivim ozljedama po tijelu. Hitna i policija po dolasku na teren utvrdile su da je muškarac preminuo.

Zbog sumnje u nasilnu smrt, na mjesto događaja izašla je i zamjenica županijske državne odvjetnice. Očevid je utvrdio da je 33-godišnji Mihael dan ranije ubijen vatrenim oružjem, a policija je potom krenula u intenzivno traganje za počiniteljem.

Mediji su izvještavali da je Mihael nedugo prije ubojstva izašao iz zatvora te da ga se ranije teretilo za nekoliko kaznenih djela.

