Otkriveni detalji tragedije na autocesti A3: Vozač je napravio kobnu pogrešku

Iz PU vukovarsko-srijemske su u subotu javili da se u 10.50 sati na južnom kolničkom traku autoceste A-3 u blizini odmorišta Spačvanska šuma dogodila teška prometna nesreća. Jedna osoba je poginula, a druga prevezena u Opću županijsku bolnicu Vinkovci.

Nakon obavljenog očevida objavljeno je kako je došlo do tragedije te da je poginuo državljanin BiH (65).

"Očevidom, obavljenim pod rukovodstvom zamjenice ŽDO Vukovar, je utvrđeno da je smrtno stradali 65-godišnji državljanin Bosne i Hercegovina upravljajući osobnim automobilom riječkih registarskih oznaka uslijed neprilagođene brzine kretanja udario u stražnji dio priključnog vozila, koje je bilo pridodano teretnom vozilu, a vozač navedenog skupa vozila (makedonske registarske oznake) ga je zbog formirane kolone prema graničnom prijelazu privremeno zaustavio.

U osobnom automobilu se nalazila i putnica 59-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, kojoj su u OŽB Vinkovci utvrđene teške tjelesne ozljede. Po nalogu zamjenice ŽDO-a nad tijelom poginulog će biti obavljena obdukcija."