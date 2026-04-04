Crni početak uskrsnog vikenda: Jedna osoba poginula u nesreći na A3, drugu prevezli u bolnicu

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći na autocesti A3 u blizini odmorišta Spačvanska šuma, potvrdila je policija.

Druga je osoba ozlijeđena i prevezena u Opću županijsku bolnicu Vinkovci na pružanje pomoći.

Hrvatski autoklub (HAK) također je izvijestio da se zbog nesreće između čvora Spačva i Lipovac u smjeru Lipovca vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Nesreća se dogodila na južnom kolničkom traku, a na terenu policija obavlja očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima i uzroku tragedije.

