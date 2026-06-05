Treba li kažnjavati pješake s mobitelom na zebri? 'Hodaju ko muhe bez glave'

Slovake od 1. rujna čekaju nova prometna pravila, ali ona koja se odnose na pješake. Osim odredbe da prije stupanja na zebru pješaci moraju uzeti u obzir brzinu i udaljenost vozila, ne smiju više naglo stupati na cestu, piše tnlive.sk. Najveća novost je posebna odredba koja se odnosi na mobitele i druge uređaje.

"Prije stupanja na pješački prijelaz, kao i tijekom prelaska preko njega, pješak ne smije koristiti mobitel niti druge telekomunikacijske, audiovizualne ili slične uređaje na način koji smanjuje njegovu sposobnost praćenja situacije u cestovnom prometu", navodi se u prijedlogu izmjene Zakona. Cilj je ove izmjene reagirati na sve češće situacije u kojima pješaci uopće ne obraćaju pozornost na cestu. Zabrana se ne odnosi na pješake koji samo drže mobitel u ruci, nego isključivo na njegovo korištenje na način koji odvlači pažnju. Kazna za one koji gledaju u mobitel dok prelaze cestu na licu mjesta iznosit će 50 eura, a u prekršajnom postupku 100 eura.

Pitali smo vas slažete li se s tim odnosno "Treba li zabraniti korištenje mobitela na zebri?". Velika većina komentara je na strani zabrane, a izdvojili smo najzanimljivije:

'E taj ozbiljni kriminal bi naši policajci rješavali'

"Da. Na zebri, na romobilu, na biciklu, u autu, u tramvaju. I povećati kazne na 500 eura", stoji u jednom.

"Tako i treba. Bar će ljudi gledati kad idu preko ceste, a ne buljiti u te uređajčiće bez prijeke potrebe. I kod nas treba uvesti isto", dodaje drugi.

"Da, ali i slušalice na ušima... Sluh nam isto pomaže u prometu (no na žalost, to ljudi moraju sami shvatiti)", piše jedan.

"Da svakako jer to je ugroza drugih sudionika u prometu....".

"Prvo u vožnji jer svi voze i tipkaju po mobitelu... Strašno",

"Ja bih zabranio i na ulicama u hodu jer uopće ne registriraju što se zbiva oko njih"

"Obavezno jer ne gledaju ništa. Ko muhe bez glave"

"Prvo zabraniti u vožnji... Ujutro mislim da ljudi spavaju pognutih glava za volanom, a kad ono tipkaju. Valjda se nisu mogli javit ljubavniku/ci preko noći pa odmah ujutro tipkaju dok se voze na posel... Gužva im očito ne smeta", kaže jedan frustrirani.

"Da. Jer ljudi uopće ne gledaju lijevo ili desno. Stave slušalice i zure u mobitel... Par puta mi se desilo da su mi skoro upali pod auto, bez obzira sto im je crveno kao pješacima".

"E taj ozbiljni kriminal bi naši policajci rješavali!!", ironičan je jedan.

"Da i na biciklima, a posebno romobilima. I mamama koji voze djecu u kolicima. To sam vidio puno puta. Strašno... Nikud nije gledala samo u mob".

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