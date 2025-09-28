Objavljeno kako je došlo do tragedije u Šibeniku: Osumnjičena dvojica muškaraca

Šibenska policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca zbog smrti žene koju je pogodila signalna raketa.

Na teret im se stavlja kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" iz čl. 222. st. 2. Kaznenog zakona u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom" iz čl. 215. st.1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 52-godišnjak u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u subotu, 27. rujna oko 19 sati, ispred katedrale sv. Jakova, za vrijeme održavanja svečanosti vjenčanja, uslijed nestručnog rukovanja na pogrešan način aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 35-godišnjakinje, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku", priopćila je policija.

Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 38-godišnjak, s namjerom ispaljivanja signalnih raketa tijekom proslave, donio više komada signalnih raketa te jednu predao osumnjičenom 52-godišnjaku, koji ju je prihvatio unatoč činjenici da nije osposobljen za rukovanje signalnim raketama, lakomisleno smatrajući da neće doći do neželjene i po život opasne posljedice.

"Osumnjičeni 38-godišnjak dragovoljno je predao policijskim službenicima dvije signalne rakete, tri ručne bengalke i tri komada dimnih signala. Po dovršenom istraživanju, osumnjičeni 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Šibensko-kninske, dok se protiv 38-godišnjaka podnosi kaznena prijava redovnim putem", dodaju iz policije.

