Objavili detalje strave na A7: Poznat identitet poginule žene i tko je krivac

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak na autocesti A7 satima smrtno je stradala Filipinka, javlja primorsko-goranska policija.

"Jutros oko 5.15 sati na autocesti A7 dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala 41-godišnja državljanka Filipina. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice iz Rijeke.

Prema dosad utvrđenom stradala vozačica upravljala je osobnim vozilom riječkih registracijskih oznaka, kojem je početkom srpnja ove godine isteklo važenje prometne dozvole", stoji u priopćenju riječke policije.

U suprotnom smjeru

Primorsko-goranska policija navodi kako se vozačica kretala iz smjera čvora Jurdani prema čvoru Diračje u zabranjenom smjeru te je udarila u osobno vozilo koje se kretalo dozvoljenim smjerom, odnosno od čvora Diračje prema čvoru Jurdani.

"Nakon sudara oba su vozila odbačena te udarila u metalne zaštitne ograde uz rub kolnika. Vozačica je preminula na mjestu prometne nesreće, dok je 47-godišnjak koji je upravljao drugim osobnim vozilom, također riječkih registracijskih oznaka, prevezen u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći.

Promet ovom dionicom bio je u prekidu između 5.20 i 9.45 sati nakon čega je ponovo uspostavljen", priopćili su iz PU primorsko-goranske.

