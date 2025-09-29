KAKAV JE TO BIO UDAR... /

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Autocesta je bila zatvorena od čvora Diračje u smjeru Rupe te su se stvarala velike gužve

29.9.2025.
11:21
Erik Sečić
Nel Pavletic/pixsell
Dva automobila sudarila su se u ponedjeljak ujutro oko 6.00 sati na autocesti A7 blizu Vrata Jadrana u smjeru Rupe, a jedna je osoba poginula.

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Novi list piše da je riječ o ženi koja je vozila automobil marke Peugeot i sudarila se s automobilom marke Hyundai. 

Jezive fotografije 

Na fotografijama s mjesta teške prometne nesreće vidi se da je prednji dio Peugeota gotovo u potpunosti smrskan.

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Interventne ekipe pristigle su na teren, a vučna služba uklonila je vozilo s ceste.

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Autocesta je bila zatvorena od čvora Diračje u smjeru Rupe te su se stvarala velike gužve. 

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Nakon očevida, otvorena je riječka obilaznica (A7) između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema