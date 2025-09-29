Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema

Dva automobila sudarila su se u ponedjeljak ujutro oko 6.00 sati na autocesti A7 blizu Vrata Jadrana u smjeru Rupe, a jedna je osoba poginula.

Novi list piše da je riječ o ženi koja je vozila automobil marke Peugeot i sudarila se s automobilom marke Hyundai.

Jezive fotografije

Na fotografijama s mjesta teške prometne nesreće vidi se da je prednji dio Peugeota gotovo u potpunosti smrskan.

Interventne ekipe pristigle su na teren, a vučna služba uklonila je vozilo s ceste.

Autocesta je bila zatvorena od čvora Diračje u smjeru Rupe te su se stvarala velike gužve.

Nakon očevida, otvorena je riječka obilaznica (A7) između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

