Žena poginula na A7, prizori su uznemirujući: Auto je neprepoznatljiv, prednjeg dijela - nema
Dva automobila sudarila su se u ponedjeljak ujutro oko 6.00 sati na autocesti A7 blizu Vrata Jadrana u smjeru Rupe, a jedna je osoba poginula.
Novi list piše da je riječ o ženi koja je vozila automobil marke Peugeot i sudarila se s automobilom marke Hyundai.
Jezive fotografije
Na fotografijama s mjesta teške prometne nesreće vidi se da je prednji dio Peugeota gotovo u potpunosti smrskan.
Interventne ekipe pristigle su na teren, a vučna služba uklonila je vozilo s ceste.
Autocesta je bila zatvorena od čvora Diračje u smjeru Rupe te su se stvarala velike gužve.
Nakon očevida, otvorena je riječka obilaznica (A7) između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.
