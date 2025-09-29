Smrt na autocesti A7: Sudar dva vozila, jedna osoba izgubila život

Stotinjak metara od čvora Jurdani sjever u smjeru Rupe, na autocesti A7 dogodila se prometna nesreća. Sudjelovala su dva vozila, a prema prvim informacijama u nesreći je smrtno stradala jedna osoba.

Promet navedenom dionicom trenutno je u prekidu, a na terenu su hitne službe.

"Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Obilazak: čvor Rijeka zapad - nerazvrstana cesta - ŽC5018 - ŽC5047 - DC8 - čvor Učka", javlja HAK.