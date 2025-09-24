Nijemac i dvojica Britanaca divljali A3: Nagazili McLarena, Porschea i Ferrarija skoro 250 km/h

Četiri strana vozača zaradila su novčane kazne i ostala mjesec dana bez vozačke dozvole jer su uhvaćeni kako jure preko 200 kilometara na sat po dionici autoceste A3 čime su debelo prekoračili ograničenje brzine, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u srijedu.

Otkrio je to pojačan nadzor dionice A3 na području vukovarsko-srijemske policijske uprave, u kojem su sudjelovali mobilni tim jedinice prometne policije i kolege iz Postaje prometne policije u Vinkovcima.

Državljanin Njemačke (62) jurio je 248 kilometara na sat u svom McLarenu GT njemačkih nacionalnih oznaka lijevom trakom, iako desna nije bila zakrčena vozilima.

Uz to je davao svjetlosne znakove drugim vozačima da se maknu iz lijevog prometnog traka pa je zaradio kaznu od 1180 eura, zaštitnu mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana i četiri negativna prekršajna boda.

Visoke kazne

Istom brzinom vozio je 47-godišnji Britanac u svom Porscheu 911. Naloženo mu je da plati 920 eura kazne, zaradio je tri negativna boda, te mu je oduzeta vozačka na mjesec dana.

Još dvojica državljana Velike Britanije počinila su slične prekršaje. Pedesetsedmogodišnji vozač u Ferrariju je potegnuo 249 kilometara na sat pa je kažnjen sa 660 eura, oduzimanjem vozačke na mjesec dana i tri negativna prekršajna boda.

Visoko preko ograničenja vozio je i 54-godišnjak koji je u Mercedesu stisnuo papučicu gasa do 235 kilometra na sat. Također je koristio uređaje za davanje svjetlosnih znakova plave i crvene boje drugim sudionicima kako bi ostvario prednost prolaska, a kretao se isključivo lijevim prometnim trakom, iako je desni trak bio slobodan.

On mora platiti najvišu kaznu od 2310 eura, a uz oduzimanje vozačke na mjesec dana dobio je i četiri negativn boda, izvijestila je policija.

Pojačanu akciju provodili su s ciljem sprječavanja i sankcioniranja prekršaja nepoštivanja dozvoljene brzine kretanja sudionika automobilističke utrke "Gumball 3000" na putu iz Istanbula do Ibize.

Policija ističe da astavlja s pojačanim nadzorom te apelira na sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

