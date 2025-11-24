FREEMAIL
KAKO JE UOPĆE ŽIV?! /

Šok u Sisku! Skrivio nesreću s nestvarnom količinom alkohola u krvi: Trebao je biti u komi

Šok u Sisku! Skrivio nesreću s nestvarnom količinom alkohola u krvi: Trebao je biti u komi
Foto: Edina Zuko/pixsell/Ilustracija

Vozač je završio u bolnici na promatranju i triježnjenju

24.11.2025.
13:38
Erik Sečić
Edina Zuko/pixsell/Ilustracija
Muškarac (44) je u nedjelju ujutro izazvao je prometnu nesreću u Sisku s nevjerojatnih 4,74 promila alkohola u krvi.

Policijska uprava sisačko-moslavačka izvijestila je da je 44-godišnjak Ulici Olivera Potzla oko 8.30 sati sišao van kolnika i udario u metalni stup. 

Otišao pješice!

Potom je izišao iz vozila i pješice se udaljio s mjesta nesreće. Ipak, policija ga je ubrzo pronašla na adresi prebivališta.

S obzirom na to da je bio "mrtav pijan", završio je u sisačkoj Općoj bolnici na promatranju i triježnjenju. 

Protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Općinskom sudu.

Više od četiri promila - alkoholna koma!

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom. 

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor. 

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje. 

Više od 4 promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. 

POGLEDAJTE VIDEO: Očevid još nije počeo: Policija otkrila kako će izgledati istraga

PijanPrometna NesrećaSisak
