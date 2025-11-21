FREEMAIL
DIVLJA VOŽNJA U KOPRIVNICI /

Pijan bježao policiji, pa autom udario u stup, kuću i ogradu: Odmah ga uhitili i odveli na sud

Pijan bježao policiji, pa autom udario u stup, kuću i ogradu: Odmah ga uhitili i odveli na sud
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Sud muškkarcu (27) izrekao novčanu kaznu od 1.200 eura

21.11.2025.
10:36
danas.hr
Marko Lukunic/pixsell
U ranim jutarnjim satima u četvrtak u Koprivnici muškarac (27) pokušao se uključiti u promet s benzinske postaje u Kolodvorskoj ulici. Prilikom starta motor je radio na gornjoj granici okretaja, što je uzrokovalo proklizavanje kotača.

Unatoč policijskim naredbama da zaustavi vozilo, vozač je nastavio bježati ulicama grada, kršeći prometne propise. U Ulici Antuna Mihanovića zbog neprilagođene brzine sletio je s ceste i udario u stup javne rasvjete, kuću i dvorišnu ogradu.

Nakon što su ga zaustavili, policajci su utvrdili da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola s 1,18 promila.

Odmah je uhićen i doveden pred sud, koji mu je izrekao novčanu kaznu od 1.200 eura te mu zabranio upravljanje vozilima B kategorije na tri mjeseca.  

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena

KoprivnicaPijani VozačPolicija
