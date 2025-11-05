DOBIO PO DŽEPU /

Pijan u BMW-u napravio kaos na Trešnjevci, pazite u što se sve zabio: Policija ga uhitila

Foto: Pu Zagrebačka

Vozač je nesreću skrivio pet minuta prije ponoći

5.11.2025.
15:58
Erik Sečić
Pu Zagrebačka
Pijani vozač (27) uhićen je i kažnjen s 2.060 eura nakon što je malo prije ponoći u ponedjeljak u automobilu marke BMW napravio kaos na zagrebačkoj Trešnjevci. 

Prometnu nesreću skrivio je u 23.55 sati u Zagorskoj ulici. Zagrebačka policija istaknula je da se nije kretao sredinom prometne trake te je zato prešao udesno na sjevernu kolničku traku, a potom i preko rubnog kamena.

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Nema na što nije naletio 

Tada je naletio na limene ploče s ceradom, metalnu ogradu, dva drvena stupa, metalni kontejner u vlasništvu trgovačkog društva, ugostiteljski stol i stalak za bicikle u vlasništvu ugostiteljskog objekta. 

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Potom je naletio na betonski blok nosača ograde i odbacio ga na parkirani auto. 

Foto: Pu Zagrebačka

Sud ga je proglasio krivim, a uz novčanu kaznu dobio je i šest mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilima "B"  kategorije. 

