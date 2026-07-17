Kaos na A3: Cisterna se prevrnula nakon sudara s autom, vatrogasci izvlačili ljude iz kanala

Automobil i cisterna sudarili su se na autocesti A3 kod čvora Popovače, javlja sisačko-moslavačka policija u petak.

Cisterna se prevrnula i u potpunosti zapriječila južni kolni trak.

Zbog nesreće je prekinut promet između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka te se stvorila kolona od pet kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Foto: HAK

Vatrogasci Javne vatrogasne postaje Ivanić Grad i DVD-a iz Popovače spašavali su ljude nakon što je automobil završio u obližnjem kanalu, prenose 24 sata. Iz spremnika cisterne curilo je gorivo, no to je sanirano.

Obilazak je županijskom cestom ŽC3124.

Hitne službe su na terenu, a više detalja o uzroku nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.