Napali vlasnika lokala i dvojicu radnika iz Srbije: 'Svi odmah na pod!'

Policija je dovršila veliku akciju u kojoj je uhićeno deset muškaraca iz Hrvatske, starih od 26 do 44 godine.

Istragu su vodili kriminalisti iz Primorsko-goranske i Zagrebačke policije, uz koordinaciju riječkog Općinskog državnog odvjetništva.

Desetoricu muškaraca se sumnjiči za iznudu nad 43-godišnjim Hrvatom i tešku krađu na štetu 46-godišnjeg državljanina Srbije.

Rezultati istrage

Skupina je u ožujku došla u Crikvenicu, ušli su u dvorište ugostiteljskog objekta čiji je vlasnik oštećeni Hrvat. Tamo su zatekli vlasnika i dvojicu zaposlenika, državljane Srbije.

Lažno su se predstavili kao policajci, prijetili su im i koristili fizičku silu, natjerali su ih da legnu na tlo. Potom su fizički napali vlasnika i lakše ga ozlijedili. Od njega su tražili najmanje 90 tisuća eura zbog navodnog, nepostojećeg duga.

Zatim su pretražili njihove osobne stvari. Od jednog zaposlenika ukrali su novac i sat, vrijedne nekoliko stotina eura.

Podnesene kaznene prijave

Policija ih tereti da su, radi protupravne koristi, zajednički i dogovoreno, uporabom sile i prijetnji pokušali prisiliti vlasnika da im preda novac, te da su pritom na osobito drzak način otuđili tuđu imovinu.

Protiv svih desetorice podnesene su kaznene prijave za pokušaj iznude i tešku krađu. Bit će predani pritvorskom nadzorniku.

