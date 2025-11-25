Zagrebački haker izveo više od 60 kibernetičkih napada: Pogledajte kako je iznuđivao novac

Zagrebački cyber policajci uhitili su 49-godišnjeg hakera osumnjičenog za preko 60 kibernetičkih napada na štetu 45 osoba i tvrtki kojima je 'ukrao' podatke i potom iznuđivao novac, doznaje se u policiji.

Osumnjičeni je, prema podacima zagrebačke policije, izrađivao lažne web stranice koje su vizualno i po nazivu domene oponašale legitimne stranice. Oštećenima je slao i tzv. phishing elektroničke poruke u kojima su se nalazili zlonamjerni programi za prikupljanje korisničkih imena, lozinki, bankovnih podataka i drugih osjetljivih informacija, kao i za neovlašteni pristup računalima i informacijskim sustavima.

Na taj je način neovlašteno pristupao računalnim sustavima i elektroničkoj pošti oštećenih te preuzimao njihovu poslovnu i osobnu dokumentaciju, uključujući financijske podatke, pravne spise, elektroničku korespondenciju, privatne fotografije i druge podatke, kažu u policiji.

Zatim kreće iznuda

Prikupljene podatke potom je koristio za iznude, od oštećenih tražeći novac kako u javnost ne bi iznio poslovne i osobne informacije koje bi mogle naštetiti njihovu ugledu i poslovanju.

Policija je osumnjičenog predala pritvorskom nadzorniku i državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu kojom ga terete za čak 62 kaznena djela među kojima su i zlouporaba naprava, neovlašteni pristup, oštećenje i neovlašteno presretanje računalnih podataka.

Građane i tvrtke pritom su ponovno pozvali na oprez, ističući da su prevencija, pravovremena provjera i informiranost najvažniji koraci u zaštiti od kibernetičkog kriminala.

Više sigurnosnih savjeta i korisnih alata dostupno je na portalima "No More Ransom", "Web heroj" i servisu CERT iffy, koji pomažu u prepoznavanju i zaštiti od raznih oblika internetskih prijetnji.

