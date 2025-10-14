JE LI GA TKO VIDIO? /

Nakon sudara u Zagrebu pobjegao s mjesta nesreće: Policija traži svjedoke

Foto: Matija Habljak/pixsell/Ilustracija

U prometnoj nesreći vozačica auta lakše je ozlijeđena

14.10.2025.
11:35
danas.hr
Matija Habljak/pixsell/Ilustracija
Na raskrižju Avenije Dubrovnik, Stonske ulice i Ulice Viktora Kovačića u Zagrebu u petak, 10. listopada oko 15.50 dogodila se prometna nesreća

Sudarili su se vozačica osobnog auta marke Opel Corsa crne boje i nepoznati vozač nepoznatog osobnog automobila tamne boje, koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja. Vozačica je lakše ozlijeđena. 

Policija poziva svjedoke da se jave na broj 192 ili 01 6530 870 kako bi se utvrdile točne okolnosti nesreće. 

