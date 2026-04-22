TRAGEDIJA U MALOJ SUBOTICI /

Udario u prometni znak i preminuo: Objavljen 'presudan' detalj nesreće

Udario u prometni znak i preminuo: Objavljen 'presudan' detalj nesreće
Foto: PU međimurska

Zbog obavljanja očevida do 23 sata dionica Županijske ceste broj 2015 bila je zatvorena za sav promet, a koji se odvijao obilazno

22.4.2026.
10:36
Andrea Vlašić
PU međimurska
U Maloj Subotici je jučer u večernjim satima smrtno stradao 46-godišnji vozač motocikla (skutera) čakovečkih registracija, koji se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, izvijestila je međimurska policija.

Zbog toga je u zavoju motociklom udario u rubni kamen, nakon čega se je motocikl prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka. Na mjesto događaja prometne nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je, nažalost, potvrdila smrt vozača. Utvrđeno je da zaštitna kaciga koju je vozač nosio nije u skladu s važećim sigurnosnim standardima.

Zbog obavljanja očevida do 23 sata dionica Županijske ceste broj 2015 bila je zatvorena za sav promet, a koji se odvijao obilazno.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'

Prometna NesrećaMotociklPu Medimurskačakovec
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
