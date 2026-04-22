Udario u prometni znak i preminuo: Objavljen 'presudan' detalj nesreće

U Maloj Subotici je jučer u večernjim satima smrtno stradao 46-godišnji vozač motocikla (skutera) čakovečkih registracija, koji se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, izvijestila je međimurska policija.

Zbog toga je u zavoju motociklom udario u rubni kamen, nakon čega se je motocikl prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka. Na mjesto događaja prometne nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je, nažalost, potvrdila smrt vozača. Utvrđeno je da zaštitna kaciga koju je vozač nosio nije u skladu s važećim sigurnosnim standardima.

Zbog obavljanja očevida do 23 sata dionica Županijske ceste broj 2015 bila je zatvorena za sav promet, a koji se odvijao obilazno.

