Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?

Mladić (27) u noći na petak zadobio je teške tjelesne ozljede u karlovačkoj gradskoj četvrti Grabrik, javlja KAportal.

Karlovačka policija potvrdila je da su poslije 2.00 sati zaprimili dojavu da je osoba ozlijeđena u blizini ugostiteljskog objekta, nakon čega su izašli na teren. Ubrzo su utvrdili da je riječ o 27-godišnjaku, a ozljede su klasificirane kao teške.

Foto: Kaportal

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više detalja slučaja, no kako KAportal neslužbeno doznaje, mladić je ozlijeđen u tučnjavi.

Vatrogasci čistili krv

Policija je na mjestu događaja u Ulici Maksimilijana Vrhovca postavila traku i obavila očevid, a dio ceste bio je prekriven krvlju.

Foto: Kaportal

Foto: Kaportal

Tragove drame na cesti i parkiralištu vatrogasci su u petak ujutro čistili šmrkom.

