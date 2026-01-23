FREEMAIL
POLICIJA POJURILA /

Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?

Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?
Foto: Kaportal

Policija je na mjestu događaja u Ulici Maksimilijana Vrhovca postavila traku i obavila očevid

23.1.2026.
17:13
Erik Sečić
Kaportal
Mladić (27) u noći na petak zadobio je teške tjelesne ozljede u karlovačkoj gradskoj četvrti Grabrik, javlja KAportal

Karlovačka policija potvrdila je da su poslije 2.00 sati zaprimili dojavu da je osoba ozlijeđena u blizini ugostiteljskog objekta, nakon čega su izašli na teren. Ubrzo su utvrdili da je riječ o 27-godišnjaku, a ozljede su klasificirane kao teške.

Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?
Foto: Kaportal

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više detalja slučaja, no kako KAportal neslužbeno doznaje, mladić je ozlijeđen u tučnjavi.

Vatrogasci čistili krv 

Policija je na mjestu događaja u Ulici Maksimilijana Vrhovca postavila traku i obavila očevid, a dio ceste bio je prekriven krvlju. 

Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?
Foto: Kaportal

Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?
Foto: Kaportal

Tragove drame na cesti i parkiralištu vatrogasci su u petak ujutro čistili šmrkom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

KarlovacPolicijaMladić
POLICIJA POJURILA /
Krv ispirali s ceste, mladić (27) teško ozlijeđen: Što se dogodilo u Karlovcu?