Maskirani tip im je upao u stan: Obitelj zatekla jeziv prizor, odmah su znali što je napravio

Maskirani čovjek upao je u srijedu u jedan stan u dubrovačkom Gružu dok se unutra nalazila obitelj koja tamo živi, javlja Dubrovački dnevnik.

U jednom trenutku se spotaknuo, a obitelj, koja je u tom trenutku gledala televiziju, po zvuku je shvatila da nešto nije u redu.

Kad su ušli u hodnik, pred njima je stajao maskirani čovjek, koji je kazao da je pogriješio adresu. Potom se okrenuo i nestao, kao da se ništa nije dogodilo.

Pozvali policiju

Nakon nesvakidašnjeg susreta, članovi obitelji primijetili su da je dio stvari nestao iz stana. Automatski su pozvali policiju zbog sumnje da je riječ o krađi.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska za Dubrovački dnevnik potvrdila je da su zaprimili prijavu. U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će se znati više detalja.

'Ljudi, budite oprezni'

Slučaj je na društvenim mrežama komentirala i Olga Muratti, gradska vijećnica Hrvatske stranke umirovljenika: "Upravo sam saznala da su maskirani lopovi upali obitelji u stan dok su oni gledali TV, a vrata, po našem starom dobrom običaju, bila otključana. Sva sreća da se lopov spotaknuo i proizveo buku pa se žena digla da vidi što se događa i imala što vidjeti".

"U hodniku njezinog stana s kapuljačom na glavi stoji neznanac i kaže da je pogriješio adresu. Onda se okrenuo i nestao. Zbunjenost, šok, a tek kasnije i saznanje što je sve u međuvremenu otuđeno. Uznemirili se, prijavili policiji", dodaje vijećnica.

Muratti je potom upozorila građane da budu na oprezu. "Dragi ljudi, budite oprezni! Zaključavajte vrata svojih domova jer ovo nisu vremena bezbrižnosti i sigurnosti kao ona kad smo i spavali uz otključana vrata! Svaki dan čujemo za novi oblik prevare i za puno prevarenih! Dobro je podijeliti to saznanje da bismo i tako pomogli jedni drugima, bar donekle", napisala je Muratti.

