Julijana iz Čakovca u šoku i strahu: 'Nazvao me doktor i tražio novac za liječenje...'

Policijska uprava međimurska nedavno je uputila apel i upozorenje javnosti o učestalim pokušajima telefonskih prijevara u kojima se traži novac za liječenje bliskih osoba meta ili žrtava telefonskih prijevara.

Zaprimila više prijava građana o prijevarama u kojima nepoznate osobe traže novac za liječenje rođaka ili drugih bliskih osoba.

Prevaranti uglavnom putem telefona kontaktiraju osobe starije životne dobi te se ponekad predstavljaju i kao liječnici.

Baka Julijana na meti prevaranata

Žrtva preveranta, i to ne jednom, bila je i baka Julijana (94) iz Čakovca, piše emeđimurje. Prije nekoliko dana nazvao ju je muškarac, predstavio se kao liječnik, povratnik iz Njemačke koji se zaposlio u Županijskoj bolnici Čakovec.

"Iako se predstavio da je povratnik iz Njemačke i da ne zna baš dobro govoriti hrvatski, govorio je sasvim dobro književni", rekla je baka Julijana.

"Rekao mi je da je moja kći Vesna u bolnici. On je znao kako se zove moja kći, čak nije ni pitao za moje ime, odmah je znao koga je nazvao", prisjeća se baka Julijana.

Prevarantima je bilo premalo

Nepoznati joj je muškarac ispričao kako je njezina kći pala niz stepenice, da se nalazi u bolnici te da je slomila noge, ruku i ostala bez zubiju te da ju on liječi.

"Bila sam u šoku i strahu, no uspjela sam ga nekako pitati gdje je točno pala, a na to pitanje mi nije htio odgovoriti, već je okrenuo razgovor i direktno mi postavio pitanje koliko imam novaca kod sebe", rekla je. Baka Julijana odgovorila je 200 eura. Tada je u pozadini čula ženski glas kako viče "Laže, ima više, laže!".

"Noge su mi se odsjekle i potpuno sam zablokirala u glavi. Još me jednom pitao koliko novaca imam doma, a ja sam ponovila 200 eura. Na taj odgovor mi je prekinuo razgovor... sad kad malo bolje razmislim što se dogodilo, očito sam imala premalo novaca da bi me se isplatilo opljačkati", ispričala je baka Julijana i odmah po razgovoru s prevarantom nazvala kćer kako bi se uvjerila je li dobro.

'Sva sreća što me nisu opljačkali'

"Povjerovala sam mu, od šoka i straha. Imala sam veliku sreću što me nisu opljačkali", rekla nam je baka Julijana uz napomenu kako to nije bilo prvi put da ju zovu prevaranti.

"Jednom su me zvali iz varaždinske bolnice. Ženski glas mi je rekao da neka prestanem uzimati odmah lijekove koje mi je doktor propisao i da ću dobiti jednu besplatnu kremu od njih, a sve ostale ću morati plaćati i da će pošiljka sutra biti poslana.

Rekla sam da se moram posavjetovati s kćeri o tome, i na moj odgovor mi je poklopila slušalicu", posvjedočila je baka Julijana za emeđimurje o prljavim taktikama prevaranata koji vrebaju starije osobe i koriste sve mjere zastrašivanja kako bi iskamčili koju tisućicu od svojih žrtava.

Upozorenje policije

Iz policije upozoravaju građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevara jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac.

"Savjetujemo da prije nego što podignete i predate nekome novac, dobro provjerite sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare. Ujedno, savjetujemo ako zaprimite ovakav ili slični poziv odmah prekinite daljnji razgovor te o svemu obavijestite policiju na broj 192.

Također, pozivamo ih da putem telefona ne otkrivaju svoje osobne podatke, npr. osobni identifikacijski broj (OIB), broj osobne iskaznice, broj bankovne kartice i druge osobne podatke. Ako ipak postanete žrtva prijevare, nazovite broj 192 i događaj prijavite policiji", napominju iz PU međimurske.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti žrtava prijevare: 'Vičem - nemoj davati novce, nemaš, ona mu dala čitavu šaku'