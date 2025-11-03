Ostala bez 350 eura i željenih vrata: 'Više nikad se nije javio'

Policija iz Čepina provela je kriminalističku istragu nad 27-godišnjakom iz Vinkovaca zbog kaznenog djela prijevare. Naime, tijekom prošloga mjeseca došao je na dogovor kod 67-godišnje Osječankom oko zamjene i ugradnje novih vrata. Uzeo je 350 eura i više se nikad nije javio. Cijeli slučaj Osječanka je prijavila policija koja je odmah krenula u potragu za njim.

"Nakon lažnog prikazivanja činjenica s namjerom uzimanja nepripadne imovinske koristi i laži da će joj skinuti stara i ugraditi nova vrata, uzeo 350 eura. Osumnjičeni je nakon toga odbio svaki daljnji kontakt s oštećenom", objavila je PU osječko baranjska

Protiv 27-godišnjaka slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

