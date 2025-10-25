Ukrala više tisuća eura naivnoj ženi u Svetoj Nedelji: Sve je počelo pozivom

Starica (90) iz Svete Nedelje postala je žrtva drske prijevare. Naime u petak oko 11 sati u Ulici Marijana Stilinovića, staricu je telefonski kontaktirala nepoznata žena koja se lažno predstavila kao zaposlenica banke.

Prevarantica ju je uvjerila da je gotovina koju čuva kod kuće postala nevažeća i da je hitno treba zamijeniti, javlja zagrebačka policija.

Starica je povjerovala u priču, a prevarantica je nedugo nakon toga stigla na njezinu kućnu adresu. Naivna žena joj je, ne sumnjajući u prijevaru, predala ušteđevinu u iznosu od više tisuća eura.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se pronašla počiniteljica.

