DRSKA PRIJEVARA /

Ukrala više tisuća eura naivnoj ženi u Svetoj Nedelji: Sve je počelo pozivom

Foto: Profimedia

Naivna žena joj je, ne sumnjajući u prijevaru, predala ušteđevinu u iznosu od više tisuća eura

25.10.2025.
12:06
danas.hr
Profimedia
Starica (90) iz Svete Nedelje postala je žrtva drske prijevare. Naime u petak oko 11 sati u Ulici Marijana Stilinovića, staricu je telefonski kontaktirala nepoznata žena koja se lažno predstavila kao zaposlenica banke. 

Prevarantica ju je uvjerila da je gotovina koju čuva kod kuće postala nevažeća i da je hitno treba zamijeniti, javlja zagrebačka policija.

Starica je povjerovala u priču, a prevarantica je nedugo nakon toga stigla na njezinu kućnu adresu. Naivna žena joj je, ne sumnjajući u prijevaru, predala ušteđevinu u iznosu od više tisuća eura.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se pronašla počiniteljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova SMS prevara hara Hrvatskom! 'Poruka izgleda vrlo točna, a razlika je često u samo jednom slovu

Sveta NedeljaPrevaraUšteđevinaKrađa
