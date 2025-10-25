UŽAS /

Tragedija na istoku Hrvatske: Poginula žena u teškoj prometnoj nesreći

Tragedija na istoku Hrvatske: Poginula žena u teškoj prometnoj nesreći
Foto: Rtl

Protiv vozača automobila slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu

25.10.2025.
7:30
danas.hr
Rtl
Jučer u 18.15 sati, na kružnom toku Bosutske i Drinske ulice te Vinkovačke ceste u Osijeku, dogodila se tragedija. Naime, policija je izvijestila da u prometnoj nesreći život izgubila pješakinja na koju je naletio osobni automobil.

Nesretna žena je od posljedica zadobivenih ozljeda preminula u osječkoj bolnici.

"Očevidom je utvrđeno da se nesreća dogodila kada 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste te Bosutske i Drinske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu kolnika Vinkovačke ceste sjeverno od kružnog toga nije zaustavio svoje vozilo na vrijeme kako bi propustio pješake. Tom prilikom je prednjim lijevim djelom vozila udario 73-godišnju pješakinju iz Osijeka, koja se kretala pješačkim prijelazom u smjeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u tijelo pala na kolnik", piše policija

Vozač nije bio alkoholiziran

Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u Klinici za kirurgiju preminula uslijed zadobivenih ozljeda. Vozač je na mjestu događaja alkotestiran i test je bio negativan.

Policija javlja da protiv vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici:

Prometna NesrećaOsijek
