JEDNA OSOBA UHIĆENA /

Imamo detalje velike racije u Dubrovniku: Policija pretresla tri kafića, evo što su sve pronašli

Imamo detalje velike racije u Dubrovniku: Policija pretresla tri kafića, evo što su sve pronašli
Foto: Dubrovački dnevnik

Uhićena je jedna osoba, a iz policije zasad nema službenih informacija o ovom događaju

12.4.2026.
13:06
danas.hr
Dubrovački dnevnik
Dubrovačka policija intervenirala je sinoć u više ugostiteljskih objekata u ulici Iva Vojnovića, gdje je kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, izvršen nadzor i postupanje prema većem broju osoba.

Pronašli drogu na podu

Neslužbeno, policija i carina pretresle su tri kafića – WhatsUp, Level i Time. Zatekli su maloljetnike koji konzumiraju alkohol, osobe koje posjeduju drogu, dio djelatnika koji radi bez dozvole, kao i manju količinu droge na podu.

Uhićena je jedna osoba, a iz policije zasad nema službenih informacija o ovom događaju.

Podsjetimo, policija je ušli u nekoliko kafića nakon čega su gosti zamoljeni da napuste objekte. Dio je zatim legitimiran, a prema izjavama svjedoka rečeno im je da to sve od zabave za večeras. 

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'

DubrovnikRacijaDrogaPolicijaCarina
