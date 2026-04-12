Imamo detalje velike racije u Dubrovniku: Policija pretresla tri kafića, evo što su sve pronašli

Dubrovačka policija intervenirala je sinoć u više ugostiteljskih objekata u ulici Iva Vojnovića, gdje je kako neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik, izvršen nadzor i postupanje prema većem broju osoba.

Pronašli drogu na podu

Neslužbeno, policija i carina pretresle su tri kafića – WhatsUp, Level i Time. Zatekli su maloljetnike koji konzumiraju alkohol, osobe koje posjeduju drogu, dio djelatnika koji radi bez dozvole, kao i manju količinu droge na podu.

Uhićena je jedna osoba, a iz policije zasad nema službenih informacija o ovom događaju.

Podsjetimo, policija je ušli u nekoliko kafića nakon čega su gosti zamoljeni da napuste objekte. Dio je zatim legitimiran, a prema izjavama svjedoka rečeno im je da to sve od zabave za večeras.

