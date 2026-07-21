Ida je nestala na Kapriju prije četiri dana: Policija moli građane za pomoć

PROBLEMI KOD SUSJEDA /
Riješen misteriozan nestanak sedmero djece istog prezimena: Ovo nitko nije očekivao
Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192
Šibensko-kninska policija moli građane za pomoć kako bi pronašli Idu Midžić, koja se u subotu, 18. lipnja udaljila od kuće na otoku Kaprije. Nestanak je objavljen u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.
Ida ima tamnoplavu kosu i zelene oči, a u trenutku nestanka nosila je crne kratke hlače i plavu majicu kratkih rukava.
Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije je moguće dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].