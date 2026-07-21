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Ida je nestala na Kapriju prije četiri dana: Policija moli građane za pomoć

Ida je nestala na Kapriju prije četiri dana: Policija moli građane za pomoć
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Foto: nestali.hr

Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192

21.7.2026.
15:37
danas.hr
nestali.hr
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Šibensko-kninska policija moli građane za pomoć kako bi pronašli Idu Midžić, koja se u subotu, 18. lipnja udaljila od kuće na otoku Kaprije. Nestanak je objavljen u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.

Ida ima tamnoplavu kosu i zelene oči, a u trenutku nestanka nosila je crne kratke hlače i plavu majicu kratkih rukava.

Policija poziva sve koji imaju informacije o nestaloj da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije je moguće dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

Nestala OsobaPolicijska Uprava šibensko-kninskaKaprije
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