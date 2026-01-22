Muškarac (62) osumnjičen za ratne zločine protiv hrvatskih civila: Znao je za mučenja i ubojstva!

Policijska uprava šibensko-kninska dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči da je počinio više kaznenih djela ratnog zločina protiv hrvatskog civilnog stanovništva u razdoblju od 24. listopada 1991. do 4. kolovoza 1995. godine.

Muškarac je, u svojstvu zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. brigadi TO "JNA", brigadi "PJM" tzv. "vojske RSK" i 2. pješačkoj brigadi tzv. "vojske RSK", počinio više kaznenih djela iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske na štetu hrvatskoga civilnog stanovništva.

Ubijeno 17 osoba

Policija je utvrdila da je osumnjičenik bio upoznat s činjenicom da se nakon okupacije sela skradinskog zaleđa (Sonković, Gračac, Vaćane, Kula Peković, Ždrapanj, Rupe, Laškovica, Ićevo, Plastovo) i sela vodičkog zaleđa (Piramatovci, Bilostanovi, Krković, Lađevci, Žažvić, Cicvare, Međare, Čista Velika, Čista Mala, Dragišići) na tom području ubijalo, mučilo i zatvaralo civilno hrvatsko stanovništvo. Također, bio je upoznat s činjenicom da im se imovina pljačka i uništava.

U tom je razdoblju ubijeno 17 osoba u dobi od 49 do 83 godine.

"Također, u navedenom razdoblju minirane su i do temelja srušene katoličke crkve: u Plastovu crkva sv. Nikole, u Sonkoviću crkva sv. Marka, u Rupama crkva sv. Ante Padovanskog, u Čistoj Velikoj crkva sv. Ane, u Piramatovcima crkva sv. Bartula, u Krkoviću crkva Svih Svetih, u Vaćanima crkva sv. Ante te u Gaćelezima crkva sv. Ante, dok su opljačkane i devastirane sve ostale crkve", objavila je policija.

Policija navodi i kako je osumnjičeni 62-godišnjak mogao i bio dužan poduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenih djela i počinitelja te daljnjeg procesuiranja, što je obuhvaćalo podnošenje kaznene prijave i privođenje nadležnom vojnom tužitelju. On nije poduzeo nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, čime je pristao da njemu podređeni pripadnici vojne policije i vojske nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvoga protupravnog postupanja.

Protiv osumnjičenika, koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se sastao s poslovnjacima, a onda gledao Trumpa uživo: Evo kako vidi grenlandsku situaciju