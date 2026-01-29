Postignut sporazum! Raste osnovica onima koji rade za državu, evo za koliko

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da su sindikati državnih služi prihvatili Vladinu ponudu o povećanju osnovice za izračun plaća, a ona će se primijeniti i na javne službe čiji sindikati zasad nisu prihvatili tu ponudu.

"Nakon sedam krugova pregovora između Vlade i sindikata državnih i javnih službi, Vlada i pregovarački odbori sindikata državne službe sporazumjeli su se o povećanju osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika i povećanju materijalnih i nematerijalnih prava", izvijestio je Plenković je na sjednici Vlade.

Zahvalio je ministru rada Marinu Piletiću i ostalim suradnicima te predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika na naporima koji su uloženi za postizanje dogovora. Nakon više sadržajnih razgovora, dogovoreno je povećanje osnovice u tri navrata tijekom 2026. godine. Danas je osnovica 1004,87 eura i njeno prvo povećanje na 1015 eura nastupit će 1. travnja, drugo na 1025 eura od 1. kolovoza te treće 1035 eura bruto od 1. prosinca.

Čestitao i rukometašima

Pregovarački odbori su se usuglasili i o povećanju broja dana plaćenog dopusta za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju, sindikalnim aktivnostima s dva radna dana na tri. Usuglašeno je i povećanje osnovice za rođenje djeteta s pola proračunske osnovice na jednu proračunsku osnovicu te povećanje terenskog dodatka s 26,54 na 30 eura.

"Ponuda je to ukupno vrijedna dodatnih 300 milijuna eura na godišnjoj razini, a koja obuhvaća oko 265.000 zaposlenika državnih, ali i javnih službi kojima je također ova informacija prenesena", rekao je Plenković. Budući da su sindikati državnih službi prihvatili ovu ponudu, nakon sjednice Vlade ministar Piletić će potpisati dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru.

"Ako sindikati javnih službi ne pristanu na ponudu, Vlada će, sukladno Zakonu o plaćama i TKU, odlukom utvrditi osnovicu i za javne službe i to u istim iznosima kao i za državnu službu kako bi se normalno mogle isplaćivati plaće", poručio je premijer. U realizaciji ove ponude, ukupan rast osnovice u mandatima ove Vlade premašit će do kraja ove godine 50 posto, dodao je. Također, premijer je sa sjednice Vlade čestitao hrvatskim rukometašima na plasmanu u polufinale Europskog rukometnog prvenstva.

"Nadamo se da će biti još dobrih vijesti, želimo im puno uspjeha. Razmazila je ova generacija sve nas sa svojim sjajnim sportskim uspjesima. Želimo im sve najbolje u predstojećim utakmicama za vikend, odnosno već od sutra", poručio je Plenković.

