FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMOUVJERENA NUŠA /

Nježna izvana, vatrena iznutra: Slovenka koja bi mogla pomrsiti planove djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'

Nježna izvana, vatrena iznutra: Slovenka koja bi mogla pomrsiti planove djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'
×
Foto: Rtl

Nušu su slovenski gledatelji već upoznali u showu 'Kmetija', njihovoj inačici 'Farme', a sada u 'Gospodinu Savršenom' svojom iskrenošću, emocijom i stavom osvaja i hrvatsku publiku - pa bi i Karlo mogao pasti na njezin šarm

29.1.2026.
12:11
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sudjelovanjem u 'Farmi' Nuša se istaknula autentičnošću, emotivnošću i britkim jezikom, a sada je tu energiju prenijela i u show u kojem želi osvojiti srce Gospodina Savršenog. Živi u Ljubljani, ima tek dvadeset godina, no ostavlja dojam djevojke koja točno zna tko je i što želi.

Iako djeluje nježno, Nuša je zapravo djevojka snažnog karaktera. Za sebe kaže da je intuitivna, osjetljiva i vođena osjećajem pravde, a njezin životni put to i potvrđuje. Upisala je pravni fakultet, uz iskreno priznanje koje savršeno oslikava njezin karakter: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“

Nježna izvana, vatrena iznutra: Slovenka koja bi mogla pomrsiti planove djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'
Foto: Rtl

U svemu što radi ide do kraja - bilo da šije vlastitu odjeću, izražava se na društvenim mrežama ili gradi odnose s ljudima. Izgled može zavarati jer se ne boji pokazati zube kad osjeti da treba. Voli dramu, ali onu emocionalnu, iskrenu, kada su osjećaji stvarni. Kada je izazvana, jasno daje do znanja gdje su joj granice, brani svoje stavove i ne boji se sukoba ako vjeruje da je u pravu. Upravo ta kombinacija ranjivosti i snage čini je iznimno zanimljivom.

Nježna izvana, vatrena iznutra: Slovenka koja bi mogla pomrsiti planove djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'
Foto: Rtl

Priznaje da je romantična duša, da se lako zaljubljuje te da vjeruje u sudbinu i to da nas život ponekad vodi točno tamo gdje trebamo biti. „Vjerujem u pravu ljubav, vjerujem u srodne duše i mislim da je to što sam došla u show dobar znak univerzuma“, kaže i dodaje da joj je u vezi najvažnije poštovanje. Privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću, a avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni' prihvatila je otvorena srca i bez zadrške.

Svojom pojavom, energijom i zaraznim smijehom, Nuša nigdje ne prolazi nezapaženo pa će sigurno biti vrlo ozbiljna konkurencija ostalim djevojkama u borbi za Karlovo srce. Show 'Gospodin Savršeni' pratite na platformi Voyo te od ponedjeljka, 2. veljače u 21, 15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Poskupljuje dopunsko: Izračunali koliko godišnje potrošimo na besplatno zdravstvo

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMOUVJERENA NUŠA /
Nježna izvana, vatrena iznutra: Slovenka koja bi mogla pomrsiti planove djevojkama u 'Gospodinu Savršenom'