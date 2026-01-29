Sabor raspravlja o povratku Ćorića, oporba ga ne štedi: 'Tražim stanku da još barem 10 minuta bude - ništa'

Hrvatski sabor danas odlučuje o prijedlogu da se Tomislav Ćorić, koji je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a, vrati u Vladin tim kao potpredsjednik Vlade i ministar financija. Prošao je prvu saborsku stepenicu, u srijedu je saslušan i dobio je potporu resornog Odbora za financije.

Ćorić će tu dužnost preuzeti od Marka Primorca koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Sabor je prije glasanja raspravio razrješenje Ćorića, viceguvernera Hrvatske narodbe banke.

Zastupnik Nikola Grmoja zatražio je stanku.

Groja: 'HDZ je postao kult'

"Jučer smo imali premijera u Saboru. Ja sam rekao da nažalost HDZ više nije stranka. To je postao kult u kojem vi bez pogovora slušate predsjednika Vlade, a oni postavljaju ljude koji su kompromitirani i nitko od vas nema hrabrosti reći mu - ne ide to tako prijatelju", rekao je Grmoja.

"Postavljati Ćorića na ključnu poziciju nakon što ste ga u HNB sklonili zbog afera, a isti taj HNB ste optuživali za inflaciju, a guvernera šaljete u Europu kao nagradu za tu inflaciju - ne znam što bi vam više čovjek imao za reći. A gdje je savjest? Kako ovo možete opravdati pred građanima kad su mirovine 70 posto manje nego u Sloveniji, a cijene su triput veće. Nema vam se više što reći", rekao je Grmoja.

Raspudić: 'Čovjek ne zna bi li se smijao ili plakao'

Stanku je zatražio i zastupnik Nino Raspudić.

"Postoje situacije kada čovjek ne zna bi li se smijao ili plakao. Ovo je tragikomedija. Nanosite gubitak HNB-u jer takav briljantan kadar odlazi. Pa zašto onda Ćorić nije poslan u Bruxelles nego odlazi ministar na malo manje od pola mandata i gdje će sigurno proći vrijeme da nov osoba pohvata sve konce", rekao je Raspudić.

"Ćorić ispada da je čudo od čovjeka. On je neka vrsta HDZ-ove sode bikarbone ili neka vrsta džepnog nožića, koji rješava sve probleme", dodao je Raspudić.

Ahmetović: 'Tražim stanku da još 10 minuta bude ništa'

Zastupnica Mirela Ahmetović rekla je da se za ministra predlaže 'korumpirani čovjek'. "Tražim stanku da još barem 10 minuta TomislavĆorić bude ništa", rekla je Ahmetović.

Sandra Benčić rekla je da je premijer sklonio Ćorića u HNB da na ispitivanju ne bi završio još jedan ministar.

"Znao je Ćorić kako stvar funkcionira - Plenković dao, Plenković uzeo", rekla je Benčić. "Dovodi nam ministra koji kad je bio u mandatu u drugim resorima, isporučio je Inu Mađarima, zatvorio rafineriju Sisak, zapečatio ono što je počeo Ivo Sanader. Te je odluke donio Andrej Plenković, koji jučer nije znao nabrojati nijednu mjeru protiv inflacije nego se hvalio rastom", rekla je Benčić.

Zastupnik Marko Pavić podsjetio je da je rast plaća udvostručen: "Uvjeren sam da će Tomislav Ćorić biti odličan ministar financija."

Zastupnica Marija Selak Raspudić rekla je da je Ćorić odgovoran za inflaciju. Zastupnik Miro Bulj rekao je da će 'Martina Dalić biti prijedlog za Hrvatsku narodnu banku'.

Odobrena je stanka, zastupnici nastavljaju sjednicu u 12.35 sati.

Uskoro više...