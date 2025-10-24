Hrvat (29) organizirao više od 250 pedofila, objavljeni uznemirujući detalji

Policija je u suradnji s međunarodnim partnerima razotkrila 29-godišnjeg hrvatskog državljanina osumnjičenog za niz teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Istraživanje su proveli policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske i Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, u suradnji s australskom policijom (Argos – Child Abuse and Sexual Crime Group, Queensland Police Service) i Europolom (AP TWINS).

Kako su priopćili iz Ravnateljstva policije, utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni muškarac na području zapadne Hrvatske tijekom duljeg razdoblja spolno zlostavljao mlađe žensko dijete. Djevojčici je prethodno omogućio pristup sadržajima seksualnog zlostavljanja djece te ju je višestruko spolno uznemiravao.

Također se sumnjiči da je putem internetskih platformi i aplikacija za razmjenu poruka kreirao, pohranjivao, dijelio i administrirao sadržaje koji prikazuju spolno zlostavljanje djece.

U nastavku kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je 29-godišnjak počinio još četiri kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju i jedno kazneno djelo povrede privatnosti djeteta.

Organizirao međunarodnu mrežu s više od 250 članova

Policija sumnja da je osumnjičeni putem aplikacija s end-to-end enkripcijom organizirao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja, koji su međusobno razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece. Pretragom njegovih digitalnih uređaja pronađeno je više od 250 fotografija i videozapisa koji prikazuju spolno zlostavljanje djece.

Komunikacijom putem društvenih mreža i chat aplikacija ostvario je kontakt seksualno eksplicitnog karaktera s najmanje 20 žrtava u Hrvatskoj i desetak žrtava iz drugih država. Tijekom tih razgovora, navodio je djecu na eksplicitne radnje, pokazivao im svoje spolovilo te sve komunikacije snimao i pohranjivao bez njihova znanja.

Policija je analizom materijala potvrdila da su se neki kontakti odvijali u obiteljskim kućama i stanovima žrtava, dok su roditelji bili prisutni – ponekad čak i u istoj prostoriji. U pojedinim slučajevima djeca su s počiniteljem komunicirala putem video poziva tijekom nastave u školi.

Otkriven zahvaljujući brzoj međunarodnoj suradnji

Kriminalističko istraživanje pokrenuto je nakon što je australska policija detektirala osobu koja je putem mrežne platforme dijelila materijale seksualnog zlostavljanja djece (CSAM) te upravljala grupom na aplikaciji s enkripcijom.

Australska policija je putem Europola dostavila hrvatskoj policiji podatke koji su upućivali na to da je počinitelj iz Hrvatske i u izravnom kontaktu s djetetom žrtvom.

„Brzom reakcijom hrvatske policije, u suradnji s međunarodnim partnerima, identificirano je dijete žrtva s područja Republike Hrvatske te mu je odmah pružena zaštita i uključena stručna pomoć“, priopćili su iz Ravnateljstva policije.

Istodobno su putem Europola zaprimljene i obavijesti američkog Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC), prema kojima je korisnik chat aplikacije s IP adresnog područja Hrvatske distribuirao materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Daljnjim istraživanjem potvrđeno je da se radi o istoj osobi, 29-godišnjaku s područja zapadne Hrvatske. Kriminalističko istraživanje i dalje traje, s ciljem identifikacije svih potencijalnih žrtava i prikupljanja dodatnih digitalnih dokaza.

Apel roditeljima: razgovarajte s djecom o internetu

Policija još jednom poziva roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o njihovim aktivnostima na internetu, da nadziru s kime i kako komuniciraju te da svaku sumnju na zlouporabu ili neprikladnu komunikaciju odmah prijave policiji ili putem stranice Red Button.

„Roditeljski nadzor nad komunikacijom djeteta na društvenim mrežama i drugim oblicima elektroničke komunikacije, kao i zabrana druženja i komunikacije koja nije u skladu s dobrobiti djeteta, nije samo pravo nego i dužnost i odgovornost roditelja“, poručili su iz Ravnateljstva policije.

Iz policije dodaju da ovakvi slučajevi pokazuju koliko je važno da odrasli budu svjesni opasnosti koje prijete djeci u digitalnom okruženju.

„Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja jedan je od najviših prioriteta hrvatske policije“, zaključili su.

