Maloljetnik na speedu, kokainu i travi napao vršnjake u Metkoviću: Udarao nogom u glavu

Nasilni maloljetnik koji je u ponedjeljak u Metkoviću napao dvojicu maloljetnika predan je pritvorskom nadzorniku, objavila je u srijedu Policijska ubrava dubrovačko-neretvanska.

Osumnjičenik je u ponedjeljak poslijepodne došao do dvojice maloljetnika koji su sjedili na šetalištu u blizini odgojno-obrazovne ustanove u Metkoviću. Jednog od njih nogom je udario u glavu, a drugog u ruku.

Mladić koji je zadobio udarac u glavu zatražio je liječničku pomoć u metkovskoj ispostavi Zavoda za hitnu medicinu. Potom je upućen u dubrovačku bolnicu gdje su mu liječnici konstatirali teške tjelesne ozljede. Drugi napadnuti mladić prošao je bez ozljeda.

Na marihuani, speedu i kokainu

Policajci su napadača identificirali i pronašli u roku od dva sata od zaprimljene dojave. Uhitili su ga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Isto tako, testiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem marihuane, speeda i kokaina.

"Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni maloljetnik je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu za počinjeno kazneno djelo 'Teška tjelesna ozljeda' iz čl. 118. st. 2. Kaznenog zakona, odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske", navodi policija u priopćenju.

