Napet intervju završio skandalom: Miss Universe napustila eter u emisiji uživo

Nova Miss Universe 2025., Fátima Bosch (23), meksička manekenka i aktualna svjetska kraljica ljepote, gostovala je u emisiji Pica y se Extiende na televiziji Telemundo. Razgovor koji su vodili novinarka Lourdes Stephen i TV voditelj Carlos Adyan ubrzo je postao iznimno napet nakon što su otvorili teme o navodnim prijevarama, problematičnim financijama i istragama koje potresaju organizaciju Miss Universe.

Od samog početka bilo je vidljivo da se Bosch trudi ostati smirena, no svaki novi upit samo je pojačavao napetost u studiju. Gledatelji su mogli vidjeti kako atmosfera postaje sve teža dok su voditelji ulazili sve dublje u aktualne kontroverze oko njezine titule i optužbi usmjerenih prema vlasniku organizacije Raúlu Rocheu.

Kritizirana izjava o vizama

Adyan je otvorio pitanje problema s kojima su se susretale neke natjecateljice. Upitao je Bosch što bi poručila kandidatkinjama koje “nemaju privilegiju vize poput nje”. Ona je na početku odgovorila smireno, istaknuvši kako “svi trebaju imati jednake mogućnosti, neovisno o putovnici”.

No, njezina sljedeća rečenica izazvala je burne reakcije na internetu:

“Miss Universe je posao i zanimanje. Ako morate putovati po svijetu, jasno je da to treba biti osoba koja može putovati bez prepreka.”

Publika je taj komentar doživjela kao manjak empatije, iako je Bosch pokušala pojasniti da govori o praktičnom, poslovnom aspektu titule.

Izbjegavanje pitanja o tužbi

Voditelj je potom otvorio temu potencijalne tužbe za klevetu koju je navodno pokrenuo Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda. Bosch je ranije tvrdila da ju je nazvao “glupom”, što on odlučno negira.

Bosch je razgovor naglo prekinula riječima:

“Nemam nikakvu tužbu. Nikoga nisam oklevetala i ne želim o tome govoriti.”

Ipak, Adyan je kasnije napomenuo da mu je izvan kamera rekla kako je njezin otac upoznat s cijelom situacijom te da “rješava pravne aspekte slučaja”.

Iznenadni odlazak iz studija

Neposredno prije odlaska na reklame, voditelji su najavili da će Bosch ostati do kraja emisije i pojaviti se u drugim Telemundovim programima tijekom tjedna. Međutim, po povratku u eter, njezin je stolac bio prazan.

Adyan je tada obavijestio gledatelje kako je Fátima Bosch odlučila napustiti studio te je otkazala sve najavljene nastupe.

Situaciju je naknadno pojasnio:

“Usredotočili smo se na posao koji obavlja i na temu osnaživanja žena. Mi nismo odgovorni za to ako ona ima poteškoća u davanju odgovora. Zato je odlučila otići.”

